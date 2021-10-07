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أفغانستان.. قتلى وجرحى بانفجار في مدرسة دينية

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أفغانستان.. قتلى وجرحى بانفجار في مدرسة دينية
Reuters PARWIZ
صورة من الأرشيف
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نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر أمني أن عدد ضحايا الانفجار في مدرسة دينية في ولاية خوست شرقي أفغانستان ارتفع إلى 7 قتلى وأكثر من 15 جريحا.

وحسب وزارة الداخلية في الحكومة الأفغانية المؤقتة، فإن قنبلة يدوية انفجرت في مبنى المدرسة أمس الأربعاء.

وتحدثت وسائل إعلام محلية نقلا عن مسؤولين مساء الأربعاء عن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين بانفجار في مسجد بولاية خوست، مشيرة إلى أن ثلاثة من الجرحى في حالة حرجة.

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وفي وقت سابق هذا الأسبوع، سقط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح بتفجير قرب مسجد بكابل تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية عن تنفيذه.

المصدر: "نوفوستي"

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