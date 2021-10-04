"داعش" يعلن مسؤوليته عن التفجير في العاصمة الأفغانية كابل

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن التفجير الذي دوى أمس الأحد قرب مسجد في العاصمة الأفغانية كابل وأسفر عن مقتل 12 شخصا.

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وأفادت مصادر في "طالبان" بمقتل 12 شخصا جراء التفجير الذي وقع صباح أمس الأحد قرب مسجد عيد غاه في كابل، حيث أقيمت صلاة الجنازة على والدة المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد.

وتحدثت تقارير إعلامية عن عمليات إطلاق نار على مشارف المدينة في وقت لاحق، فيما أعلنت ""طالبان" اليوم عن تصفية 8 مسلحين في "داعش" في منطقة قريبة من السفارة الروسية لدى كابل.

ويعتبر "داعش" عدوا لدودا لـ"طالبان" التي بسطت مؤخرا السيطرة على البلاد ودخلت إلى العاصمة في 15 أغسطس.

المصدر: وكالات