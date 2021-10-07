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ألمانيا تعيد من شمال سوريا 23 طفلا و8 نساء انضممن لتنظيم "داعش"

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ألمانيا تعيد من شمال سوريا 23 طفلا و8 نساء انضممن لتنظيم
Reuters HAZEM AHMED
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
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أعلنت ألمانيا عن إعادة 23 طفلا و8 نساء ممن انضممن لصفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، من شمالي سوريا، في أكبر عملية من نوعها تنفذها برلين منذ عام 2019.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان له، إن "الأطفال ليسوا مسؤولين عن وضعهم، أما الأمهات فسيحاسبن أمام القضاء الجزائي عن الأعمال التي ارتكبنها".

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وأضاف أن "عددا كبيرا منهن وضع في السجن بعد وصولهن إلى ألمانيا".

المصدر: "أ ف ب"

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