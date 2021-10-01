ألمانيا تعتقل مواطنا تركيا للاشتباه في تجسسه على حركة غولن

أعلنت النيابة العامة الألمانية، اليوم الجمعة، عن توقيف مواطن تركي، يشتبه في تجسسه على حركة رجل الدين التركي المعارض، فتح الله غولن.

وقال مكتب الادعاء الألماني إن المواطن التركي تم اعتقاله في 17 سبتمبر الجاري، وهو الآن يخضع للتحقيق.

وأوضح المكتب أن السلطات الألمانية تشتبه بأن الموقوف نفذ أنشطة بصفته عميلا لأجهزة المخابرات التركية، كما أقدم على انتهاك قانون الأسلحة في البلاد.

المصدر: أ ف ب