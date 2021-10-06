عصابات مسلحة تقتل 18 شخصا بولاية زمفارا في نيجيريا

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أن مسلحين قتلوا 18 شخصا على الأقل بولاية زمفارا النيجيرية، حيث قطعت الحكومة الاتصالات في إطار عملية أمنية ضد جماعات تقوم بأعمال الخطف.

وأوضح المصدران أن الهجوم على قرية كوريان مادارو في زمفارا وقع الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء عندما اقتحم عشرات المسلحين القرية على متن دراجات نارية.

وقال أبو بكر يعقوبو، وهو أحد سكان القرية الذي كان مسافرا إلى ولاية كيبي المجاورة، إن المسلحين كانوا يطلقون النار بصورة عشوائية، ما أجبر القرويين على الفرار.

وأكد أبو بكر عبد الله الحسن، وهو محاضر بكلية الفنون التطبيقية بولاية كيبي وله أقارب في زمفارا وقوع الهجوم.

ويعاني شمال غرب نيجيريا من أزمة منذ أواخر عام 2020 عندما بدأت مجموعات من المسلحين سلسلة من عمليات خطف التلاميذ من المدارس وغير ذلك من الهجمات على القرى وعلى السكان المسافرين على الطرق.

المصدر: "رويترز"