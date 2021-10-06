هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب جنوب كرواتيا
Reuters MB/bsp
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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأربعاء، إن هزة أرضية بقوة 5.1 درجة ضربت جنوب كرواتيا.
وأوضح المركز في تغريدة أن مركز الهزة وقع على بعد 40 كيلومترا شمال شرق مدينة سبليت.
#Earthquake (#potres) M5.1 strikes 40 km NE of #Split (#Croatia) 7 min ago. More info: https://t.co/BkNcAucyop— AllQuakes - EMSC (@EMSC) October 6, 2021
ولم ترد أي تقارير عن تسجيل إصابات أو أضرار مادية بسبب الهزة.
المصدر: RT
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