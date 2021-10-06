هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب جنوب كرواتيا

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأربعاء، إن هزة أرضية بقوة 5.1 درجة ضربت جنوب كرواتيا.

وأوضح المركز في تغريدة أن مركز الهزة وقع على بعد 40 كيلومترا شمال شرق مدينة سبليت.

ولم ترد أي تقارير عن تسجيل إصابات أو أضرار مادية بسبب الهزة.

المصدر: RT