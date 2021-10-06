الولايات المتحدة تدرس التقارير عن سحب أشرف غني أموالا من أفغانستان

أكدت الولايات المتحدة أنها تدرس المعلومات حول سحب الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني ملايين الدولارات من أفغانستان عند مغادرته كابل في أغسطس الماضي.

وقال المفتش العام لشؤون إعادة إعمار أفغانستان، جون سوبكو، خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، بهذا الصدد: "نحن لم نثبت ذلك بعد، ونحن ندرس الأمر"، مضيفا أن لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي طلبت القيام بذلك.

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ومن مغادرة الرئيس أشرف غني لأفغانستان مع سيطرة حركة "طالبان" على كابل في منتصف أغسطس الماضي، كانت التقارير الإعلامية تتحدث عن مغادرته مع ملايين الدولارات، تم نقلها على متن عدة سيارات.

ونفى أشرف غني صحة تلك المعلومات، قائلا إنه غادر أفغانستان من أجل "تفادي إراقة الدماء"، ولم يسحب الأموال.

المصدر: رويترز