بلينكن: آمل ألا تستخدم روسيا الطاقة كسلاح

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أمله ألا تلجأ روسيا إلى استخدام موارد الطاقة كوسيلة ضغط أو "سلاح" في سياستها الخارجية.

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وفي مقابلة أجرته معه قناة Bloomberg TV التلفزيونية اليوم الأربعاء زعم بلينكن: "كانت روسيا استخدمت سابقا الطاقة كأداة - وقد يقول البعض: كسلاح - في سياستها الخارجية. آمل ألا نشاهد ذلك في المستقبل، لا سيما في ظل اقتراب فصل الشتاء".

وجاءت مزاعم بلينكن هذه ردا على سؤال عن النهج الذي يتعين على الغرب اتباعه في علاقاته مع روسيا في ظروف ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

وكانت موسكو أعلنت مرارا أنها لم تستخدم قط موارد الطاقة كوسيلة ضغط في علاقاتها مع دول أخرى.

المصدر: "تاس"