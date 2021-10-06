مقتل نحو 16 عسكريا من جيش مالي في هجوم لمسلحين

قال مسؤول في مالي إن مسلحين متشددين قتلوا عناصر من الجيش، اليوم الأربعاء، في هجوم وقع وسط البلاد.

وأعلن جيش مالي، في بيان رسمي، أن الهجوم، الذي وقع قرب قرية بوديو، أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة 8 آخرين.

لكن رئيس بلدية بانكاس، مولاي جويندو، قال لوكالة "رويترز" إن 16 جنديا قتلوا في الهجوم، في حين ذكر مسؤول محلي آخر أن عدد العسكريين القتلى يتجاوز 10 أشخاص.

كما أكدت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مصادر أمنية وطبية في مالي، مقتل 16 عسكريا في الهجوم.

وتمثل مالي ساحة قتال للجيش المحلي والقوات الفرنسية وقوة حفظ السلام الأممية ضد جماعات مسلحة متشددة على صلة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة".

وتشيع الهجمات التي يشنها متشددون وجماعات أخرى في مناطق شاسعة من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، على الرغم من وجود القوات الدولية بكثافة، وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل آلاف المدنيين ونزوح الملايين.

المصدر: وكالات