الشرطة الأمريكية تحقق في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية تكساس

قالت الشرطة الأمريكية إنها تحقق حاليا في حادث إطلاق نار بمدرسة "تيمبرفيو" الثانوية بولاية تكساس، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن تسجيل إصابات.

وقالت شرطة مدينة أرلينغتون في بيان "نحن في مكان إطلاق النار بمدرسة تيمبرفيو الثانوية. نجري حاليا بحثا منهجيا ونعمل بشكل وثيق" للتحقيق في الحادث.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الشرطة قولها إن 3 أشخاص أصيبوا بجروح جراء إطلاق النار.

We are on scene at a shooting at Timberview High School. We are doing a methodical search and working closely with @ATFHQ@mansfieldisd Police, @MansfieldPDTX@GrandPrairiePD and other agencies. We will be announcing a parent staging location soon once the location is identified pic.twitter.com/R08TuHPMHh — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يمكن من خلاله سماع طلقات نارية داخل أحد فصول الثانوية.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية