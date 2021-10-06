"اليونسيف": نصف الأطفال الأفغان دون سن الخامسة مهددون بسوء التغذية

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" إن حياة نصف أطفال أفغانستان دون سن الخامسة مهددة بسبب سوء التغذية، وذلك جراء نقص حاد في إمدادات الطعام والغذاء.

وقال نائب المدير التنفيذي للبرامج في "اليونيسف،" عمر أدبي، خلال زيارة إلى مستشفى للأطفال في العاصمة الأفغانية كابل إن "هناك ملايين الأشخاص سوف يتضورون جوعا، وهناك شتاء قادم، وجائحة فيروس كورونا لا تزال تستعر".

وأوضحت مجلة "نيوزويك" أن المجتمع الدولي ما زال يراقب فيما إذا كانت طالبان ستفي بوعودها بشأن التسامح تجاه النساء والأقليات العرقية، ولكن الحركة فرضت قيودا على عمل النساء ولم تعيين أي وزيرة في الحكومة المؤقتة.

وتعاني أفغانستان، الدولة المعتمدة على المساعدات، من أزمة سيولة حيث لا تزال أصولها مجمدة في الدول الغربية مع توقف مدفوعات المنظمات الدولية التي كانت تمثل 75 في المائة من إنفاق الدولة مؤقتا.

المصدر: "نيوزويك"