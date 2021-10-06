بريطانيا.. فوضى في مطار هيثرو بعد تعطل بوابات إلكترونية

شهد مطار هيثرو البريطاني، حالة من الفوضى إثر اضطرار عدد كبير من المسافرين للانتظار حوالي 4 ساعات عند البوابتين 3 و5 إثر تعطل بوابات إلكترونية للمرة الثانية في غضون أسبوعين.

وقال متحدث باسم هيثرو لـ MailOnline إن البوابات الإلكترونية تعطلت بسبب مشكلة على مستوى الأنظمة، مؤكدا أنه تم إعادة تشغيلها، مشيرا إلى أن إدارة المطار "على دراية بمشكلة تؤثر على البوابات الإلكترونية، التي تدريها قوات حرس الحدود".

Heathrow airport passengers delayed for hours after biometric passport gates fail. https://t.co/kNt4ShiuRVpic.twitter.com/koF6pYzN1K — Jim Roberts (@nycjim) October 6, 2021

هذا وتعطلت بوابات جوازات السفر ذاتية الخدمة في العديد من مطارات المملكة المتحدة الرئيسية بما في ذلك هيثرو ومانشستر وستانستيد وإدنبره قبل أقل من أسبوعين، مما تسبب في تأخير عدة ساعات في الرحلات. وقال المسؤولون إن الانقطاع سببه "عطل في الأنظمة".

المصدر: "ديلي ميل"