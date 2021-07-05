مع ترقب زيادة أعداد المسافرين.. إعادة فتح مبنى للركاب في مطار هيثرو البريطاني

أعلنت إدارة مطار هيثرو البريطاني أنها بصدد إعادة فتح مبنى للركاب هذا الشهر، استعدادا لاستقبال أعداد أكبر من المسافرين وسط توقعات تخفيف قيود كورونا.

إقرأ المزيد

ومع توقعات بإلغاء الحكومة متطلبات الحجر الصحي للركاب ممن تلقوا التطعيم بجرعتيه لبعض البلدان، فمن المقرر إعادة فتح مبنى الركاب 3 في المطار الأكثر ازدحاما في بريطانيا، بدءا من منتصف الشهر الحالي لرحلات شركتي فيرجن أتلانتيك ودلتا للطيران.

وقال الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو جون هولاند كاي في بيان: "مع توقع زيادة في الطلب من الركاب عندما يسمح وزراء للركاب ممن تلقوا تطعيما كاملا بالسفر بحرية أكبر، سيكون هيثرو مستعدا للترحيب بكم مرة أخرى".

يذكر أن المبنى أغلق في مايو الماضي مع انخفاض أعداد الركاب أثناء الجائحة، إلا أن قطاع السفر يستعد للنمو مجددا بعد مرور أكثر من عام على بدء فرض قيود عليه.

المصدر: رويترز