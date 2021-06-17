بريطانيا تدرس تخفيف قيود السفر لمن تلقوا لقاح كورونا

تدرس بريطانيا تخفيف القيود على السفر لمن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في خطوة لاسترضاء شركات الطيران التي تهدد بتحرك قانوني ضد القيود التي تفرضها الحكومة على السفر الخارجي.

وذكرت وزارة النقل البريطانية أنها تدرس كيفية استغلال التطعيمات في الرحلات الوافدة.

وقال متحدث باسم الحكومة "إننا بدأنا العمل على بحث دور التطعيم في صياغة مجموعة مختلفة من الإجراءات الصحية والفحوصات للسفر الوافد".

يذكر أن أكثر من نصف البالغين في بريطانيا تلقوا جرعتي اللقاح لتتفوق بذلك كثيرا على معدلات التطعيم في بقية أنحاء أوروبا.

ويتزايد الضغط على قطاع الطيران إذ تسعى الشركات إلى تخفيف القيود قبل شهر يوليو ذروة موسم السفر الذي تجني خلاله معظم الأرباح، لكن بريطانيا تلتزم بشروط الحجر الصحي التي تعرقل السفر.

ومن المنتظر أن تقدم شركة "ريان إير"، أكبر شركة طيران أوروبية، وثائق اليوم الخميس لبدء تحرك قانوني ضد بريطانيا بسبب سياستها المتعلقة بالسفر.

وتصدر بريطانيا تحديثا لقائمتها الخضراء الآمنة بشأن مناطق السفر في 24 يونيو، وكانت الحكومة ذكرت في أبريل أنها ستراجع سياستها الخاصة بالسفر قبل نهاية الشهر الجاري.

المصدر: "رويترز"