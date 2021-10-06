أهم ما جاء في لقاء لافروف وعبد اللهيان في موسكو في 11 نقطة رئيسية
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عن نتائج لقائهما في موسكو اليوم الأربعاء.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف:
ثمة اتفاق بين موسكو وطهران على أن المفاوضات بصيغة فيينا يجب أن تستأنف في أقرب وقت ممكن، والجانب الإيراني مستعد لذلك؛
روسيا وإيران تدعوان السلطات في أفغانستان إلى الحزم في مكافحة الإرهاب وتعتزمان تنسيق جهودهما في مجال التسوية الأفغانية؛
محاولات عدد من الدول لربط الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بتنازلات إيران حول قضايا أخرى لا جدوى منها؛
موسكو وطهران اتفقتا على تنظيم تصنيع لقاح "سبوتنيك V" في إيران في أسرع وقت ممكن؛
روسيا تدعو إيران والدول العربية الخليجية إلى السير نحو تقارب مواقعها؛
المناقشة جارية حول إمكانية إنشاء صيغة "3+3" بمشاركة أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وإيران وروسيا وتركيا.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان:
طهران لن تتسامح مع تغيير الحدود في القوقاز؛ لدى إيران قلق شديد إزاء تواجد الإرهابيين والصهاينة في هذه المنطقة؛
إيران تخطط لإجراء لقاء لوزراء خارجية دول جوار روسيا وأفغانستان، وكذلك المشاركة في لقاء بـ "صيغة موسكو" حول أفغانستان؛
إيران مستعدة دائما لاستقبال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة مسائل فنية؛
موسكو وطهران اتفقتا على تنظيم لقاء الرئيسين الروسي والإيراني "في إحدى العاصمتين"؛
طهران تلقت من واشنطن عبر وسطاء رسائل حول استعدادها لمراعاة مصالح إيران في إطار الصفقة النووية.
المصدر: RT
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