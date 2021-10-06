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عبد اللهيان: إيران جاهزة لاستئناف العلاقات الثنائية مع السعودية وننتظر موقف الرياض

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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاربعاء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده مستعدة لاستئناف العلاقات مع السعودية وتنتظر موقف الرياض.

وفي نفس السياق قال وزير الخارجية الروسي إن موسكو تحث الأصدقاء العرب والإيرانيين على المضي قدما في سبيل التقارب.

كذلك تطرق لافروف إلى الملف النووي الإيراني وقال إن موسكو وطهران تؤيدان استئناف للمفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في صيغة فيينا بأسرع وقت ممكن.

وأشار لافروف إلى أن المجتمع الدولي ينتظر عودة الولايات المتحدة إلى عملية التفاوض و "رفع القيود غير القانونية" فيما يتعلق بإيران وشركائها التجاريين.

المصدر: RT

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