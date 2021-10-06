ميركل تزور إسرائيل الأحد المقبل في زيارة وداع

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن المستشارة الألمانية انغيلا ميركل ستزور إسرائيل يوم الأحد المقبل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد أعلن يوم الاثنين الماضي أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ستزور إسرائيل الأسبوع المقبل في زيارة وداع قبل أن تترك منصبها الذي شغلته 16 عاما.

وقال بينيت أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) إن ميركل "ستصل إلى هنا أوائل الأسبوع المقبل في زيارة وداع مهمة". وكانت آخر زيارة قامت بها ميركل لإسرائيل عام 2018.

وكانت ميركل قد ألغت زيارة مقررة لإسرائيل بين 28 و 30 أغسطس الماضي بسبب توتر الوضع في أفغانستان مع إجلاء الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى جنودها من البلاد قبل الموعد النهائي لانسحاب القوات الأجنبية منها في 31 أغسطس.

المصدر: RT