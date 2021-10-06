ولاية أمريكية ترفض زراعة الأعضاء لغير المطعمين بلقاح كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfyw
رفض نظام الرعاية الصحية في ولاية كولورادو الأمريكية زراعة الأعضاء للمرضى الذين لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا.
وسلطت وسائل إعلام أمريكية الضوء على قواعد النظام الصحي في كولورادو، بعد أن أعلن المتحدث باسم الولاية تيم غيثنر أمس الثلاثاء، أن امرأة من كولورادو لم تتلق لقاح COVID-19 قد حُرمت من زرع الكلى.
ووصف غيثنر هذا القرار بأنه "مثير للاشمئزاز" وتمييزي.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية تلقت المرأة إشعارا الأسبوع الماضي بأن اسمها في قائمة انتظار المتبرعين بالأعضاء سيتم "حذفه" وأن أمامها 30 يوما لتلقي التطعيم، وإذا رفضت التطعيم سيتم إزالته من القائمة.
المصدر: نوفوستي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.