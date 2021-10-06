الرئيس الإيطالي في الجزائر الشهر المقبل في أول زيارة من نوعها منذ 18 عاما

أعلنت وسائل إعلام جزائرية رسمية أن الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، سيصل في زيارة رسمية في يومي 6 و7 نوفمبر المقبل، في أول زيارة لرئيس إيطالي للجزائر منذ 18 عاما.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية الخاصة "نوفا" عن السفير الجزائري لدى روما، أحمد بوتاش، أن "زيارة الدولة يتم التحضير لها منذ فترة طويلة. وستكون يومي 6 و7 نوفمبر المقبل، وتهدف الى منح دفعة قوية للشراكة بين البلدين وفتح افاق تعاون جديدة في جميع القطاعات".

يذكر أن آخر زيارة لرئيس إيطالي إلى الجزائر كانت قبل 18 عاما، قام بها الرئيس الأسبق كارلوس أزيليو دي تشيامبي.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا تشهد توترا خلال الفترة الأخيرة وازدادت حدته بعد تصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وبخصوص الماضي التاريخي لفرنسا في الجزائر.

وقال ماكرون إنه يرغب في إعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغتين العربية والأمازيغية: "لكشف تزييف الحقائق الذي قام به الأتراك الذين يعيدون كتابة التاريخ".

المصدر: الخبر + نوفا