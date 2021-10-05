"الصحة العالمية": نواصل مراجعة البيانات حول لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تواصل مراجعة البيانات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا من أجل الموافقة عليه ليكون ضمن قائمة الاستخدام الطارئ.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء: "كما هو الحال مع اللقاحات الأخرى المرشحة، تواصل المنظمة تقييم لقاح سبوتنيك V من مواقع تصنيع مختلفة، وستنشر قرارات بشأن الاستخدام الطارئ له عندما تكون جميع البيانات متاحة، وتنتهي عملية المراجعة".

وفي وقت سابق من اليوم أكد مركز غاماليا الروسي، الذي طور "سبوتنيك V"، أنه يتوقع أن توافق منظمة الصحة العالمية على الاستخدام الطارئ للقاح قبل نهاية شهر نوفمبر.

ومؤخرا أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن "قضايا إدارية" كانت من بين العقبات الرئيسية في عملية اتخاذ منظمة الصحة العالمية قرارها حول ما إذا كان ستسمح باستخدام "سبوتنيك V" في حالات الطوارئ كما فعلت مع 6 لقاحات أخرى، موضحا أن الحديث يدور عن متطلبات تخص الوثائق الضرورية للتسجيل.

وستكون هذه الموافقة إظهارا للثقة الدولية في اللقاح بعد مراجعة صارمة، وقد تمهد الطريق لإدراجه ضمن برنامج "كوفاكس" الذي تشرف عليه منظمة الصحة وشركاء آخرون يرسلون لقاحات إلى عشرات البلدان حول العالم وفقا للحاجة.

وتهدف عملية تقييم اللقاحات للاستخدام في حالات الطوارئ إلى تسريع وتيرة الوصول العادل إلى اللقاحات من أجل إنقاذ الأرواح، والسيطرة على الجائحة.

ويمثل "سبوتنيك V" الروسي أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل أن هذا المصل آمن وفعاليته تفوق 91% في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة "لانسيت" الطبية، وتم تسجيله حتى الآن في نحو 70 دولة.

المصدر: "أسوشيتد برس" + وكالات