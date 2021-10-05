مسؤول إيراني يلتقي وزراء في حكومة "طالبان" ويتوصل إلى "اتفاقات بناءة"

أعلنت العلاقات العامة بمحافظة "خراسان رضوي" الإيرانية أن المحافظ، محمد صادق معتمديان، أجرى خلال زيارته لأفغانستان، محادثات مع 4 وزراء ومدير الجمارك في حكومة "طالبان".

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وأوضحت العلاقات العامة بالمحافظة أن محمد صادق معتمديان التقى خلال زيارته لكابل، التي استهدفت دراسة وتذليل العقبات التي تعترض تنمية المبادلات التجارية والتجارة العابرة (الترانزيت) بين محافظة خراسان رضوي وأفغانستان، مع وزير الاقتصاد في حكومة "طالبان" قاري دين محمد حنيف، ووزير التجارة، نور الدين عزيزي، ووزير الإعلام والثقافة، خير الله خيرخواه، ووزير الأمن الوطني، مولوي واثق، ومساعد وزير المالية ومدير الجمارك الأفغانية، ملا ناصر".

وبحسب ما نقلت وكالة "فارس"، فإنه "تم التوصل خلال هذه اللقاءات إلى اتفاقيات بناءة بمجال تنمية التجارة وعبور البضائع بين محافظة خراسان رضوي وأفغانستان"، موضحة أن الاتفاقيات جاءت كالآتي:

-زيادة ساعات العمل في المنفذ الحدودي دوغارون - إسلام قلعة على مدار 24 ساعة.

- مواصلة تحسين طريق دوغارون - إسلام قلعة الذي يصل الى ساحة الجمارك.

- مراجعة التعرفة على مختلف السلع والخدمات بين البلدين.

- دراسة المشاكل الحدودية في منفذ دوغارون - إسلام قلعة من قبل وفود من إيران وأفغانستان لديها صلاحيات تامة.

- استخدام قدرات مناجم خام الحديد الأفغانية عند حدود خواف في إيران.

- إجراء دراسات حول نقل البضائع والمنتجات الأفغانية إلى الهند عبر طريق دوغارون – تشابهار.

- وضع الأطر والهيكليات اللازمة لإنشاء سوق تجزئة مشترك في منفذ دوغارون وإسلام قلعة.

- إقامة معرض خاص للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كابل أو هرات في حالة إعلان الجانب الأفغاني استعداده".

بالإضافة إلى أنه تقرر أن تتعاون إيران في مجال التثقيف الصحي والسياحة العلاجية مع الجانب الآخر، وأن يكون لدى وفد مختص من الجانبين صلاحية إبرام الاتفاقات وإجراء المفاوضات اللازمة في هذا الصدد".

المصدر: "فارس"