إسبانيا تسلم روسيا رجل أعمال متهما بسرقة 5.5 مليون روبل أثناء بناء المنشآت الأولمبية في سوتشي

سلمت السلطات الإسبانية لروسيا رجل أعمال يتهم بأنه سرق مبلغ يعادل نحو 5,5 مليون دولار من تمويل بناء منشآت خاصة بالألعاب الأولمبية في مدينة سوتشي عام 2014.

إقرأ المزيد

وقالت إيرينا فولك المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية لوكالة "تاس" اليوم الثلاثاء إن مواطن إحدى الدول المجاورة المدعو إيفان فانديشيف الذي سلمته إسبانيا لروسيا "يتهم بارتكاب جريمة احتيال كبرى".

وأوضحت المتحدثة أن فانديشيف تم توقيفه في إسبانيا في فبراير عام 2020، وسلم اليوم لممثلي أجهزة إنفاذ القانون الروسية تمهيدا لاصطحابه إلى موسكو".

وأشارت إلى أن الشركة التي كان فانديشيف يتولى إدارتها الفعلية، وقعت عام 2013 عقدا لبناء منشآت لمعالجة مياه الصرف الصحي في إقليم كراسنودار (جنوب غرب روسيا) في إطار برنامج بناء المنشآت الأولمبية في مدينة سوتشي وتطويرها كمنتجع. ووفقا لشروط العقد أحال طرف العميل إلى الشركة كطرف المقاول مبلغا قدره تزيد عن 1,2 مليار روبل (نحو 16,5 مليون دولار)، أقدم فانديشيف على سرقة قرابة 400 مليون روبل (نحو 5,5 مليون دولار) من هذا المبلغ بواسطة تزوير معلومات عن تكلفة المعدات المستخدمة في أعمال البناء.

وفي العام 2017 فتحت السلطات الروسية قضية جنائية بحق فانديشيف بتهمة الاحتيال، وصدرت مذكرة توقيف بحقه عبر قنوات الشرطة الدولية (الإنتربول).

المصدر: "تاس"