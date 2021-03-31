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الإمارات.. توقيف رجل أعمال روسي في دبي بتهمة "التحريض على القتل"

مجتمع

الإمارات.. توقيف رجل أعمال روسي في دبي بتهمة
Reuters AJ/gs
شرطة دبي - أرشيف
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اعتقل رجل الأعمال الروسي أوليغ شكيل في مطار دبي بتهمة "التحريض على القتل"، والتآمر مع قتلة مأجورين لتنفيذ الجريمة.

وحسب مصادر مطلعة، فقد "احتجز ضباط الإنتربول رجل الأعمال المرموق على متن الطائرة مباشرة عندما كان على وشك السفر إلى جزر المالديف".

يذكر أن اعتقال شكيل كان بطلب من ليتوانيا، حيث تعقبت قوات الأمن قاتلين مأجورين اعترفا بقتل رجلي أعمال من منطقة البلطيق بأمر من شكيل.

وأشارت المصادر، إلى أن "رجل الأعمال والنائب السابق لمجلس مدينة كالينينغراد غربي روسيا موجود في السجن الرئيسي في الإمارات، الذي يطلق عليه تسمية (دبي سنترال)، وأن موضوع تسليم شكيل إلى ليتوانيا قد يستغرق عدة أشهر".

وشكيل هو مؤسس العديد من الشركات العاملة في مجال العقارات والبناء والتجارة.

المصدر: "لينتا.رو" + وكالات

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