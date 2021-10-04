البيت الأبيض: ندين إطلاق الصواريخ المزعزعة للاستقرار من كوريا الشمالية
Reuters /DH
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أفاد البيت الأبيض اليوم الاثنين بأن واشنطن تدين إطلاق كوريا الشمالية أي صواريخ تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وكانت الخارجية الأمريكية نددت بالتجربة الصاروخية الجديدة التي أجرتها كوريا الشمالية فجر الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أنها تشكل تهديدا للجيران والمجتمع الدولي.
وحثت الخارجية الأمريكية بيونغ يانغ على العودة إلى محادثات نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية المتعثرة.
والخميس المنصرم، أعلنت بيونغ يانغ أن قوات كوريا الشمالية أجرت اختبارا لمنظومة صواريخ محدثة مضادة للطائرات.
المصدر: "رويترز"
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