موسكو تدين هجوم "داعش" الدموي وسط كابل

أعلنت موسكو إدانتها للهجوم الإرهابي المنفذ من قبل تنظيم "داعش" في العاصمة الأفغانية كابل يوم الأحد، والذي أسفر عن مقتل 19 مدنيا وجرح أكثر من 30 شخصا.

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وفي تعليق نشر على موقع الخارجية الروسية أعربت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، عن تعازي موسكو لأسر الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأشارت زاخاروفا إلى ضرورة مواصلة الجهود الهادفة إلى استئصال الإرهاب من أفغانستان"، مضيفة أن تأكيدات بهذا الشأن جاءت من قيادة حركة "طالبان" التي أعلنت أنه لن يكون هناك تهديد من الأراضي الأفغانية على أمن دول أخرى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن التفجير الذي وقع أمس الأحد في كابل.

وأفادت مصادر في "طالبان" بأن التفجير وقع قرب مسجد "عيد غاه" وسط العاصمة الأفغانية، حيث أقيمت صلاة الجنازة على والدة المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد.

المصدر: RT