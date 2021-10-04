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هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأعمال تخريبية 3 مرات خلال العام الماضي

أخبار العالم

هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأعمال تخريبية 3 مرات خلال العام الماضي
Reuters Raheb Homavandi
منشأة نطنز النووية الإيرانية
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كشفت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية عن تعرض منشآتها النووية لأعمال تخريبية 3 مرات في العام الماضي، مشيرة إلى أن ذلك لم يمنع من إنتاجها اليورانيوم المخصب بنسب 20% و60%.

وقال المتحدث باسم الهيئة بهروز كمالوندي إن "منشآتنا النووية تعرضت لأعمال تخريبية 3 مرات في العام الماضي".

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وأضاف: "رغم هذه المحاولات، فإن الكميات التي أنتجناها من اليورانيوم المخصب بنسب 20% و 60 % والأجهزة الجديدة التي دخلت في الخدمة ونشاطاتنا الأخرى أثبتت عدم فاعلية هذه الأعمال".

وتابع: "هذه الضغوط والحيل لا يمكنها تعطيل برنامجنا النووي السلمي، والغرب أدرك هذه الحقيقة".

وعن كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة كرج، أوضح أن "هذه المنشأة تخضع لإشراف القوات الأمنية، ولا يمكن إعادة تركيب كاميرات الوكالة هناك".

المصدر: "انتخاب"

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