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واشنطن تبحث مع الدوحة المستجدات في أفغانستان

أخبار العالم

واشنطن تبحث مع الدوحة المستجدات في أفغانستان
Reuters عناصر في القوات الخاصة لحركة "طالبان"
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بحث وزيرا الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأمريكي أنتوني بلينكن، آخر التطورات الميدانية في أفغانستان بشقيها الأمني والسياسي.  

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استعرضا فيه علاقات التعاون بين بلديهما.

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يذكر أن مطلق القحطاني، المندوب الخاص لوزير الخارجية القطري، زار كابل الأسبوع الماضي والتقى وزير الخارجية في حكومة "طالبان" أمير خان متقي، وأعلن أنه "على العالم ألا يتغاضى عن الحقائق الواقعية واستتباب الأمن في أفغانستان".

وذكر حساب "الإمارة الإسلامية" في "تويتر" أن الطرفين أكدا خلال اللقاء على "تسهيل عملية التنقل للمسافرين الأفغان، وضرورة إقامة العلاقات الحسنة مع الحكومة الأفغانية الجديدة".

 

المصدر: "قنا" + RT

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