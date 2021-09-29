قطر: ينبغي للعالم ألا يتغاضى عن الحقائق الواقعية في أفغانستان

صرح مطلق القحطاني المندوب الخاص لوزير الخارجية القطري، بأنه "ينبغي للعالم ألا يتغاضى عن الحقائق الواقعية واستتابة الأمن في أفغانستان".

تصريح القحطاني جاء خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في حكومة "طالبان" أمير خان متقي في إطار الزيارة التي قام بها المسؤول القطري والوفد المرافق له إلى كابل.

التقى معالي وزير خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية المولوي أمير خان متقي، بالمندوب الخاص لوزير الخارجية القطري الدكتور مطلق القحطاني والوفد المرافق له.

خلال اللقاء تم التأكيد على تسهيل عملية التنقل للمسافرين الأفغان، وعلى ضرورة إقامة العلاقات الحسنة مع الحكومة الأفغانية الجديدة. pic.twitter.com/qXJhOwcRUX — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) September 29, 2021

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وذكر الحساب الرسمي لـ"إمارة أفغانستان الإسلامية" في "تويتر" اليوم الأربعاء أنه "خلال اللقاء تم التأكيد على تسهيل عملية التنقل للمسافرين الأفغان، وعلى ضرورة إقامة العلاقات الحسنة مع الحكومة الأفغانية الجديدة"، كما أعرب متقي عن "شكره وامتنانه لدولة قطر على تعاونها ومساعيها".

المصدر: RT