قطر: طالبان أظهرت "براغماتية" وينبغي الحكم على أفعالها

اعتبرت قطر أن طالبان أظهرت "براغماتية" وينبغي الحكم على أفعالها لأنها الحاكم الأوحد في أفغانستان، وللشعب الأفغاني، وليس المجتمع الدولي، أن يقرر مصيره.

وقالت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، في مقابلة حصرية مع وكالة "فرانس برس"، إنه يعود للشعب الأفغاني وليس المجتمع الدولي أن يقرر مصيره.

وأضافت الخاطر: "أظهروا (مسؤولو طالبان) قدرا كبيرا من البراغماتية. دعونا نغتنم الفرص المتاحة.. ونحكم على تصرفاتهم"، مضيفة "إنهم الحكام الفعليون. لا شك في ذلك أبدا".

وأكدت الخاطر لوكالة فرانس برس الاثنين أن "حقيقة تمكن العديد من الذين تم إجلاؤهم من مغادرة كابول، بما في ذلك العديد من الطالبات، أمر مهم، لأنه لولا تعاونهم لما كان ذلك ممكنا".

وتابعت الخاطر أن الاعتراف القطري بحركة طالبان لن يأتي على الفور، موضحة: "نحن لا نتسرّع في الاعتراف، لكننا في الوقت ذاته لا نوقف انخراطنا مع طالبان، نحن نسلك الطريق الوسط".

وأعلنت حركة طالبان الثلاثاء نواة حكومتها الجديدة وعلى رأسها القيادي المخضرم المدرج على القائمة السوداء للأمم المتحدة، الملا محمد حسن أخوند.

المصدر: أ ف ب