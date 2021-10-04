واشنطن: سنتطرق للممارسات التجارية الصينية غير النزيهة خلال المحادثات مع بكين

قالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي إنها ستثير المخاوف الأمريكية المتعلقة بالممارسات التجارية الصينية "غير الخاضعة للسوق والمتمركزة حول الدولة" خلال المحادثات مع بكين.

وأضافت في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" اليوم الاثنين أن واشنطن ستدرس تطوير أدوات جديدة للدفاع عن المصالح الاقتصادية الأمريكية فيما يتعلق بالصين.

وكانت تاي أعلنت في وقت سابق من اليوم إجراء "محادثات صريحة" في الأيام المقبلة مع نظيرها الصيني تتناول تطبيق الاتفاق الثنائي الموقع عام 2020.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من كاثرين تاي القيام بمراجعة عامة للاستراتيجية التجارية الأميركية حيال الصين.

المصدر: "رويترز"