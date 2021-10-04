لافروف يؤكد موقف موسكو الرافض لتسييس ملف المساعدات الإنسانية إلى سوريا

بحث وزيرا خارجية روسيا ومصر، سيرغي لافروف وسامح شكري، اليوم الاثنين، عددا من الملفات أهمها الملفين السوري والليبي.

وقد جدد وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك تأكيد موقف موسكو الرافض لمحاولات تسييس ملف إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وأكد وزير الخارجية الروسي على ضرورة تقديم المساعدات للسوريين لتجاوز تداعيات الأزمة الممتدة منذ عدة سنوات، والعمل على التوصل لتسوية سياسية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.

وقال إن لدى روسيا ومصر موقف مشترك بخصوص الأزمة الليبية، مؤكدا ضرورة سحب القوات الأجنبية بشكل تدريجي، وإجراء الانتخابات وتعزيز الهيآت الحكومية وتشكيل قوات مسلحة موحدة.

يتبع ..