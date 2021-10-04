الخارجية الإيرانية: المحادثات بين طهران والرياض مستمرة على أفضل وجه ولا شروط مسبقة

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن المحادثات بين طهران والرياض مستمرة على أفضل وجه ولا شروط مسبقة بهذا الشأن ونحاول استئناف العلاقات من خلال الاتفاق بين البلدين.

وأضاف سعيد خطيب زادة في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن المفاوضات بين إيران والسعودية مستمرة في بغداد و شملت قضايا إقليمية.

من جانب آخر نفى المتحدث زيارة وفد سعودي إلى طهران لمماقشة إعادة فتح السفارة.

وأوضح زادة أن زيارة باقري إلى الدوحة تحمل رسالة واضحة هي "إعطاء الأولوية لدول الجوار في علاقات إيران الخارجية".

يذكر أن نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني يزور الدوحة على رأس وفد ايراني لبحث العلاقات الثنائية مع السلطات القطرية وأهم تطورات المنطقة .

المصدر: RT