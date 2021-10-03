باشينيان: مستعد للقاء علييف

أكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، استعداده للقاء الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، داعيا إياه إلى إعادة كل الأسرى الأرمن المحتجزين لدى قوات أذربيجان.

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وقال باشينيان، خلال اجتماع أجراه اليوم الأحد مع ممثلين عن الجالية الأرمينية في العاصمة الليتوانية فيلنيوس: "الرئيس الأذربيجاني أعلن أنه مستعد للقائي. وأنا أكدت في يوليو أننا جاهزون للاجتماع على المستويين العالي والأعلى، أي على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء الوزراء والرؤساء".

وتابع باشينيان: "أنا على استعداد للقدوم إليه بكل الخرائط المتوفرة لدينا وأدعو الرئيس الأذربيجاني لإحضار جميع أسرانا".

واعتبر رئيس الوزراء الأرميني أن خرائط الألغام تلك لا أهمية سياسية أو عسكرية لها لأن الأراضي التي تغطيها واقعة داخل مناطق سيطرة أذربيجان.

واستؤنفت يوم 27 سبتمبر 2020 عمليات قتالية واسعة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم قره باغ، ضمن نزاع مستمر منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي أسفر في حينه عن إعلان الأرمن عام 1991 قيام جمهورية مستقلة في الإقليم لم تحظ بأي اعتراف دولي.

وأصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر الماضي بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ اعتبارا من 10 نوفمبر.

وبموجب هذا الاتفاق استعادت أذربيجان أكثر من ثلثي الأراضي التي خسرتها خلال الحرب مع الطرف الأرميني في 1992-1994.

المصدر: وكالات