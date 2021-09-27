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علييف: النزاع في قره باغ انتهى وبات من الماضي

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علييف: النزاع في قره باغ انتهى وبات من الماضي
Sputnik
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قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، إن بلاده تمكنت من حسم النزاع في قره باغ بالوسائل العسكرية والسياسية، "لقد انتهى النزاع وباتت الحرب من الماضي".

وأضاف علييف، في كلمة للشعب بمناسبة يوم الذكرى: "اليوم الاثنين مر عام كامل على بداية تصعيد النزاع في قره باغ. لقد تمكنت أذربيجان من استعادة وحدة أراضيها. استطعنا حسم النزاع في قره باغ بالوسائل العسكرية والسياسية، لقد انتهى النزاع وبقي في التاريخ".

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وشدد علييف على عدم وجود منطقة إدارية في أذربيجان تحت اسم "قره باغ"، وقال: "وإذا أراد أحد ما إحياء رجل ميت اسمه قره باغ، فليفعل ذلك على أرضه، على شكل منطقة أو جمهورية تحت اسم قره باغ، ونحن سنعترف بها على الفور. هذا غير ممكن على أرض أذربيجان. هذا أمر محسوم".

المصدر: نوفوستي

 

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