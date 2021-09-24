علييف: بوتين لعب دورا فعالا في تسوية نزاع قره باغ

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في مقابلة مع مجلة "الدفاع الوطني"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لعب دورا فعالا في تسوية النزاع المسلح في قره باغ في خريف عام 2020.

وأضاف علييف: "لعب فلاديمير بوتين دورا نشيطا للغاية في الأحداث، فقد نقل رسائلي إلى رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ومنه نقل لي الرسائل كذلك. وبعد محادثات مطولة في 8 و 9 نوفمبر، تم تنسيق نص الاتفاق. كان من المفترض أن يتم التوقيع عليه، لكن الرئيس بوتين طلب مني عدم الإصرار على توقيع باشينيان بحضورنا. رئيس روسيا شخص في غاية اللباقة، وعنده إحساس رفيع للغاية، وهو يتعامل مع الجميع باحترام شديد. وقلت إنني لن أصر على ذلك، ولست بحاجة إلى أي لحظات إضافية تتعلق بإذلال باشينيان، لأن هذا الإذلال ليس لشخص، بل لبلد، وهو أمر لا يمكننا السماح به".

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وشدد علييف، على أن علاقته مع رئيس روسيا، تتسم بالثقة العالية جدا.

وقال: "من المهم بين السياسيين، وخاصة السياسيين من الدول المتجاورة، أن يثقوا ببعضهم البعض. هذا هو بالضبط ما يوجد بيننا. وبالطبع هناك الشعور بالاحترام المتبادل العميق. أهدافنا تتطابق تماما".

المصدر: نوفوستي