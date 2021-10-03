مراسلنا: دوي انفجار في العاصمة الأفغانية كابل
AFP BULENT KILIC
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أفاد مراسلنا بسماع دوي انفجار اليوم الأحد في العاصمة الأفغانية كابل.
وهذا ثاني انفجار بكابل اليوم، حيث أن انفجارا سابقا وقع بالقرب من مسجد العيدجة بالعاصمة الأفغانية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وأسفر الانفجار الأول عن مقتل عدة مدنيين في مسجد كان رواده يؤدون صلاة الجنازة على والدة المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد.
وكسر الانفجاران الهدوء النسبي الذي ساد العاصمة الأفغانية منذ عمليات الإجلاء التي شابتها الفوضى في أعقاب سيطرة "طالبان" على المدينة في أغسطس.
المصدر: RT
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