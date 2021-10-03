 
مباشر

قتلى وجرحى في انفجار قرب مسجد في كابل تزامن مع مراسم عزاء والدة ممثل "طالبان"

أخبار العالم

قتلى وجرحى في انفجار قرب مسجد في كابل تزامن مع مراسم عزاء والدة ممثل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rf93

أفادت وسائل إعلام بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار قنبلة وقع قرب مدخل مسجد العيدجة في العاصمة الأفغانية كابل تزامن مع مراسم عزاء والدة ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة "طالبان"

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة "طالبان" عبر "تويتر"، إن انفجار قنبلة وقع قرب مدخل مسجد العيدجة في كابل ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين.

وبحسب قناة كابول نيوز التليفزيونية المحلية، وقع انفجار قوي، بالقرب من مسجد العيدجة بالعاصمة الأفغانية ، حيث تقام مراسم "عزاء" والدة ذبيح الله مجاهد ممثل حركة طالبان.

وقالت مصادر محلية إن الانفجار خلف قتيلين و3 جرحى على الأقل، كما جرى اعتقال 3 أشخاص مشتبه بهم في التفجير.

وذكرت القناة أن تبادلا لاطلاق النار جرى في المنطقة، مرجحة بأن الاشتباك الدائرهو بين عناصر طالبان وعناصر من تنظيم داعش.

المصدر: تاس، أ ف ب

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا