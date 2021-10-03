كندا.. طلب زواج غير عادي ينتهي بمأساة تخلف قتيلا وجريحا

أعلنت الشرطة الكندية أن شخصا قتل وأصيب آخر في مدينة مونتريال إثر تحطم طائرة صغيرة استخدمت لطلب زواج.

وأكدت المتحدثة باسم شرطة مونتريال، فيرونيك كومتوا، أمس السبت أن الطائرة من طراز "سيسنا 172" التي كانت تحمل لافتة كتب عليها "هل تتزوجيني؟" سقطت في متنزه على مقربة من موقع انعقاد مهرجان "أوشياغا" الموسيقي، مشيرة إلى أن الجريح نقل إلى المستشفى.

وتعهدت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث.

وأشارت تقارير صحفية محلية إلى أن الطائرة تابعة لشركة خاصة تعرض على زبائنها خدمات الإعلان باستخدام طائرات.

وكشفت قناة CTV المحلية أن الطائرة نفسها قد نفذت هبوطا اضطراريا في عام 2006.

المصدر: CTV