خامنئي: من يتوهم أنه بالاتكاء على الاخرين يستطيع توفير الأمن لبلده سيتلقى صفعة قريبا

اعتبر المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأحد، أن "أي بلد استطاع توفير الامن بالاتكاء على اقتدار قواته وقوتها القاهرة، عليه أن يفخر بذلك.".

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وأشار علي خامنئي إلى أن "من يتوهم أنه بالاتكاء على الاخرين يستطيع توفير الأمن لبلده، فليعلم أنه قريبا سيتلقى صفعة بسبب فعلته".

وأضاف خامنئي: "قواتنا المسلحة تفخر بأنها سد منيع في الحفاظ على البلد ولشعب"، لافتا إلى أن "القوات المسلحة الإيرانية المتمثلة بالجيش والحرس الثوري و الشرطة وقوات التعبئة، تمثل درعا حصينا أمام التهديدات الخارجية والداخلية للبلاد".

وشدد المرشد الإيراني على أن "الأمن يعتبر من البنى التحتية الأساسية لجميع النشاطات التي تخدم تقدم البلاد".

,h;LG: "تواجد القوات الأجنبية ولا سيما الجيش الأمريكي يجلب الدمار والحروب"، مؤكدا أنه "يتعين على الجميع أن يسعوا لبناء بلدان وجيوش مستقلة في المنطقة بالاتكاء على الشعوب، ومن خلال التعاون مع الجيوش الإقليمية، وأن هذا يخدم مصالح المنطقة".

المصدر: RT