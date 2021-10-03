هيئة الأسرى: النيابة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام بحق 11 أسيرا بقضية "نفق الحرية"

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن "نيابة الاحتلال" قدمت صباح اليوم الأحد لـ"محكمة صلح الناصرة" لائحة اتهام مفصلة ضد الأسرى الستة المعاد اعتقالهم، وخمسة أسرى آخرين.

وأوضحت الهيئة أن لائحة الاتهام تضمنت 20 بندا، حيث تم توجيه تهمة الهروب للأسرى الستة (أسرى نفق الحرية): محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي، وتوجيه تهمة التستر والمساعدة على الهروب للأسرى الخمسة التالية أسماؤهم: محمود أبو اشرين، وقصي مرعي، وعلي أبو بكر، ومحمود أبو بكر، وإياد جرادات.

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ولفتت الهيئة إلى أنه من خلال لائحة الاتهام المقدمة تم إسقاط جميع التهم الأمنية التي قُدمت في البداية بحق هؤلاء الأسرى من قبل مخابرات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية.

وأضافت أن "نيابة الاحتلال" قدمت أيضا طلبا للمحكمة من أجل استمرار اعتقال هؤلاء الأسرى حتى انتهاء الإجراءات القانونية على ذمة هذه القضية، كذلك قدمت النيابة مواد سرية تتعلق بالقضية.

من الجدير ذكره أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعاد اعتقال الأسير زكريا الزبيدي، إلى جانب الأسير محمد العارضة، قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 سبتمبر الجاري، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين يعقوب قادري ومحمود العارضة بتاريخ 10 سبتمبر الجاري في الناصرة، وأعاد اعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات بتاريخ 19 سبتمبر الجاري بشرق مدينة جنين، وذلك بعد تمكن هؤلاء الأسرى الستة من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن "جلبوع" الإسرائيلي.

المصدر: RT