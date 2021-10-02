رئيس مؤتمر المناخ: توافق بين المشاركين على تخصيص 100 مليار دولار سنويا

قال رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ إن الوفود التي ستشارك بمؤتمر القمة اتفقت على ضرورة الالتزام بتعهد تخصيص 100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول الأكثر عرضة للمخاطر المناخية.

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وقال رئيس المؤتمر ألوك شارما بعد اجتماعات عقدت على مدى أيام في إيطاليا تمهيدا للقمة المقررة في مدينة غلاسكو الإسكتلندية إن "هناك توافقا حول أهمية بذل المزيد من الجهود لجعل هدف 1.5 درجة مئوية قابلا للتحقيق. وأضاف أن من الضروري تضافر الجهود فيما يتعلق بخطط المناخ في كل بلد".

ويهدف المؤتمر إلى ضمان التوصل إلى إجراءات مناخية أكثر طموحا من جانب نحو 200 بلد وقعت على اتفاق باريس لعام 2015 لحصر ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم بدرجتين مئويتين، أو بدرجة مئوية ونصف درجة، فوق معدلات ما قبل الثورة الصناعية.

المصدر: "رويترز"