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الولايات المتحدة: متفقون مع روسيا على ضرورة حل المشاكل حيث يمكننا ذلك

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الولايات المتحدة: متفقون مع روسيا على ضرورة حل المشاكل حيث يمكننا ذلك
Reuters
نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان.
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وروسيا متفقتان على ضرورة حل المشاكل في المجالات التي يمكن فيها ذلك.

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وقالت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف بعد الجولة الثانية من المحادثات الأمريكية الروسية حول الاستقرار الاستراتيجي: "الولايات المتحدة وروسيا تقران بأن من مسؤولية كلا القوتين العظميين القدرة على الاجتماع وحل المشاكل في المجالات التي يمكننا فيها ذلك".

وشددت شيرمان على أن المحادثات التي جرت الخميس كانت "جوهرية"، مصرحة: "أظهر الحوار الاستراتيجي أن الولايات المتحدة متمسكة، على الرغم من وجود خلافات ملموسة، بالحوار مع دول أخرى مثل روسيا".

وأضافت المسؤولة الأمريكية أن الطرفين يبحثان سبل حل المشاكل المتعلقة بنظام منح تأشيرات الدخول.

واستضافت جنيف، أمس الخميس، الجولة الثانية من المحادثات حول الاستقرار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة، وأعلن الطرف الروسي، الذي مثله نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، إثرها عن تحقيق تقدم في حل بعض القضايا.

المصدر: وكالات

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