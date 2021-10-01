ريابكوف: الاقتراح الروسي حول تجميد الترسانات النووية لم يعد ساري المفعول

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الاقتراح الذي تقدمت به روسيا منذ عام بشأن تجميد الترسانات النووية لم يعد ساري المفعول.

وردا على سؤال حول سريان مفعول الاقتراح الروسي قال ريابكوف أثناء خطاب ألقاه في المناقشات العلنية بمركز سياسة الأمن بجنيف، اليوم الجمعة: "كان اقتراحنا يحمل طابعا مؤقتا. وكنا نقول ذلك للولايات المتحدة. لقد فاتتهم الفرصة".

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن روسيا تأمل في تحقيق الأفضل في محادثاتها مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي، مؤكدا في الوقت ذاته استعدادها للأسوء أيضا.

المصدر: تاس