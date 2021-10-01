"شبيغل": التحقيق مع جنود سابقين للاشتباه في محاولتهم قتل مهاجرين في ألمانيا

يحقق مكتب المدعي العام في مدينة لونبورغ الألمانية مع عدد من المظليين وجنود الاحتياط السابقين في الجيش، إثر الاشتباه في أنهم كانوا يخططون لقتل مهاجرين، حسبما نقلته مجلة "شبيغل".

ووفقا للمجلة، فإن الأمر يتعلق بأعضاء المجموعة العسكرية الرياضية من ولاية ساكسونيا السفلى، حيث أن التحقيقات جارية مع تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 37 و53 سنة، يشتبه في انضمامهم أو قيادتهم لجماعة مسلحة.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام للمجلة إن هناك "اشتباها أوليا" في وجود "دوافع كراهية الأجانب" لدى المشتبه بهم.

يشار إلى أنه في سبتمبر المنصرم، أجريت عمليات تفتيش في ولاية ساكسونيا السفلى، ومنطقة شمال الراين-وستفاليا وبرلين، تم خلالها مصادرة أسلحة وذخائر ومواد تدل على وجهات النظر اليمينية المتطرفة لدى الجنود المعنيين.

المصدر: "نوفوستي"