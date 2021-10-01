الرئيس النيجيري: سنرفع الحظر على "تويتر" بعد استيفائه شروطا معينة

قال الرئيس النيجيري محمد بخاري اليوم الجمعة إن بلاده سترفع الحظر المفروض على "تويتر" إذا استوفى الموقع شروطا معينة.

وأوضح بخاري خلال كلمة بمناسبة عيد استقلال بلاده أنه سيتعين على شركة "تويتر" التسجيل ودفع الضرائب في نيجيريا وتلبية الشروط في مجالات مثل "الأمن القومي وإرشادات المحتوى المحلي".

وأضاف: "تتم معالجة القضية حاليا ولقد أصدرت تعليمات برفع الحظر ولكن فقط إذا تم استيفاء الشروط التي ستسمح لمواطنينا بمواصلة استخدام المنصة للأعمال والمشاركة الإيجابية".

وكان وزير الإعلام النيجيري، لاي محمد، أكد شهر يونيو المنصرم أن الحكومة النيجيرية علقت إلى أجل غير مسمى عمليات منصة "تويتر" الأمريكية العملاقة.

وأشار في بيان إلى أن "التعليق جاء بسبب الاستخدام المستمر للمنصة لأنشطة من شأنها تقويض وجود الشركات في نيجيريا".

يذكر أن موقع "تويتر" حذف في وقت سابق من شهر يونيو الماضي تغريدة للرئيس النيجيري تهدد بعقاب الانفصاليين الذين ألقى عليهم مسؤولية شن هجمات على مبان حكومية.

ولفت الموقع وقتها إلى أن التغريدة خالفت سياسته المتعلقة "بالسلوك المسيء"، ما دفعه لتعليق الحساب لمدة 12 ساعة.

المصدر: The Hill + RT