روسيا ترسل 4 مروحيات قتالية إلى مالي

أعلن مصدر في المجمع الصناعي الدفاعي الروسي أن روسيا أرسلت إلى مالي 4 مروحيات قتالية، وهي مروحيتان من طراز "مي-171 شا" ومروحيتان من طراز "مي-17 في 5" وذلك في أطار العقد بين الطرفين.

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وفي تعليقه على بيان وزارة دفاع مالي بشأن توريد المروحيات الروسية قال المصدر في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية: "في إطار العقد الذي تم توقيعه في السابق، أرسلت روسيا إلى مالي مروحيتين من طراز مي-171 شا" ومروحيتين من طراز مي-17 في5".

وأضاف أن روسيا تورد أيضا إلى مالي في إطار هذا العقد مجموعة من الأسلحة والذخيرة.

وصرح وزير دفاع مالي، ساديو كامارا، سابقا أن بلاده اشترت في روسيا 4 مروحيات جديدة من طراز "مي-171، ومعدات عسكرية وذخيرة.

ومروحية "مي-171 شا" هي نسخة تصدير لمروحية "مي-8 أ أم تي شا" ("ترميناتور") وهي مروحية نقل عسكرية مزودة بمجموعة أسلحة مشابهة للأسلحة الموضوعة على متن مروحية الدعم القتالي من طراز "مي-24" ويمكن استخدامها بتقنيات الرؤية الليلية.

أما المروحية من طراز "مي-17 في5" فإنها مخصصة لنقل العسكريين والجرحى والمعدات ومختلف الشحنات العسكرية. كما يمكن استخدامها لتنفيذ إنزال أفراد قوات الإنزال ومجموعات الاستكشاف والتخريب. وتضم مجموعة الأسلحة المخصصة لهذه المروحية صواريخ غير موجهة وسلاح مدفع.

المصدر: نوفوستي