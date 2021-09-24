مالي تؤكد اهتمامها بالتعاون الأمني مع روسيا

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مع نظيره المالي عبد الله ديوب، الذي أكد اهتمام بلاده بتطوير التعاون الأمني مع روسيا.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها في أعقاب اللقاء، إلى أن الوزيرين "بحثا المسائل الملحة لتطوير التعاون بين روسيا ومالي في مختلف المجالات. ونوقشت بالتفصيل قضية محاربة الخطر الإرهابي في منطقة الصحراء والساحل".

بدوره، أكد عبد الله ديوب للصحفيين أن "لدينا شراكة تاريخية طويلة الأمد، ونحن نسعى لتعزيزها. ونتعاون في جميع المجالات، منها التنمية الاقتصادية والتعليم والثقافة والتبادلات الإنسانية، وكذلك في مجال الدفاع والقضايا الأمنية".

وأضاف أن "روسيا عضو في مجلس الأمن الدولي، ونريد منها أن تواصل تقديم الدعم لمالي. وهذه هي النقطة الأساسية... وصلنا إلى هنا للتأكيد على رغبة مالي في التعاون مع روسيا ومواصلة الشراكة معها في مجال الأمن".

المصدر: تاس