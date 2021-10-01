صحيفة عبرية نقلا عن مسؤول إيراني: "الحرب مع إسرائيل قد بدأت بالفعل"

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلة إن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشارفي تصريح له إلى أن"الحرب مع إسرائيل قد بدأت بالفعل"منوها بضلوعها في اغتيال علماء إيرانيين وإلحاق أذى بشعب إيران.

وبحسب "معاريف"، أضاف المتحدث سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي في منتدى في كان بغرب فرنسا: "إسرائيل نفذت هجمات تهدف إلى تدمير برنامجنا النووي من أجل سلامنا. لقد قتلت علماء نوويين وألحقت الأذى بالشعب الإيراني. إيران متهمة بالإرهاب، لكن لا يوجد إرهابي جيد أو سيئ. الأزمة برمتها في المنطقة هي بذنب إسرائيل".

وبحسب الصحيفة، قال زادة إن إسرائيل "فعلت كل شيء لإفشال المحادثات النووية في فيينا ولإحداث صدام بين إيران والقوى الكبرى".

وقال المتحدث الإيراني إن قرار إيران الاستراتيجي بالعودة إلى الجولة السابعة من المحادثات النووية في فيينا قد اتخذ بالفعل، وإن إيران أعلنت ذلك بالفعل قبل أسبوعين لممثل الاتحاد الأوروبي المسؤول عن المحادثات.

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن العودة إلى الاتفاق النووي ستمنع العمل العسكري الإسرائيلي، أجاب: "لقد ألحقت إسرائيل أضرارا بالغة بنظام البحث المدني لدينا، دائما ما تتحدث عن وجود تهديد نووي إيراني، لكن إسرائيل تمتلك مئات القنابل النووية، ولم توقع قط على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".

وأوضحت الصحيفة العبرية أن خطيب زاده، الذي تحدث في منتدى السلام العالمي، قال "إن المنطقة سئمت الحروب، يجب أن نجد نهجا جديدا لحل المشكلات وفقا لقرارات الأمم المتحدة. يجب على جميع الأطراف إظهار الإرادة السياسية للتسوية".

المصدر: israelnationalnews ،maariv.co.il