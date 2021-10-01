 
مباشر

إيطاليا.. سجن 15 شخصا بتهمة التغيب عن العمل

أخبار العالم

إيطاليا.. سجن 15 شخصا بتهمة التغيب عن العمل
Reuters /FW1F/Toby Chopra
إيطاليا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/reoq

أصدرت محكمة في مدينة إمبيريا الإيطالية يوم الخميس 15 حكما بالإدانة في حق موظفين بالخدمة المدنية تورطوا في قضية تغيب جماعي عن العمل، حسبما ذكرت صحيفة "إل فاتو كوتيديانو".

إقرأ المزيد
إيطالي يتغيب عن العمل لـ15 عاما!
إيطالي يتغيب عن العمل لـ15 عاما!

وتلقى المدانون أحكاما بالسجن تتراوح بين ثمانية أشهر وثلاث سنوات ونصف، وفقا للصحيفة.

وكشفت التحقيقات التي بدأت منذ عام 2015 عن شبكة كبيرة من مسؤولي المدينة الذين تغيبوا عن العمل، حيث تم التحقيق مع 43 شخصا، 35 منهم وضعوا رهن الإقامة الجبرية.

وفي عام 2020، تمت تبرئة 10 أشخاص وجهت لهم تهم الاحتيال وإلحاق الضرر بالدولة وانتهاك قانون الخدمة المدنية، من بينهم ضابط شرطة بلدية محلي صورته كاميرات المراقبة وهو يتوجه لمكان العمل بسراويل قصيرة ونعال.

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا