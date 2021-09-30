إصابة طفل بجروح حرجة جراء إطلاق نار داخل مدرسة في ممفيس الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الخميس إصابة شخص قاصر بجروح خطيرة جراء إطلاق نار داخل مدرسة في مدينة ممفيس بولاية تينيسي.

وأكدت شرطة ممفيس في بيان منشور على حسابها في "تويتر" أن الجريح نقل إلى مستشفى وهو في حالة حرجة، بينما شرع الضباط في تفتيش مبنى مدرسة كامينغز الابتدائية، وتم إجلاء التلاميذ والموظفين منها.

1037 Cummings shooting update. pic.twitter.com/9pwIWNSi7c — Memphis Police Dept (@MEM_PoliceDept) September 30, 2021

وأشارت الشرطة إلى عدم ورود أنباء عن إصابات أخرى، لافتة إلى أن التحقيق مستمر والبحث جار عن مشتبه فيه وهو قاصر أيضا.

وأكدت قناة WMC نقلا عن المستشفى أن الجريح طفل.

المصدر: RT + WMC